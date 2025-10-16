ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
219
1 мин

Дочери Кейт Мосс и Джуда Лоу: дети звезд вышли на подиум во время Victoria’s Secret Fashion Show

Бренд позвал в шоу не только бывший «ангелов», но и молодых девушек, которые только строят карьеру.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Айрис Лоу

Айрис Лоу / © Associated Press

В Нью-Йорке прошло легендарное шоу Victoria’s Secret, а на подиум вышли известные модели. В первом ряду на показе сидели звезды кино, моды и инфлюэнсеры.

Но также в показе приняли участие и так называемые «непо-бейби» (nepo baby) — дети известных родителей, которые демонстрировали наряды. Они при протекции своей семьи строят карьеру в модной индустрии, хотя далеки от модельных стандартов. Также остается загадкой, прошли ли эти девушки кастинг наравне с обычными моделями или попали на подиум благодаря связям.

Лила Мосс — дочь супермодели 90-х Кейт Мосс и Джефферсона Хака — британского издателя.

Лила Мосс / © Associated Press

Лила Мосс / © Associated Press

Айрис Лоу — дочь актера Джуда Лоу и актрисы Сэйди Фрост.

Айрис Лоу / © Associated Press

Айрис Лоу / © Associated Press

Амелия Грэй — дочь актрисы и телеведущей Лизы Ринны и актера Гарри Хэмлина.

Амелия Грэй / © Getty Images

Амелия Грэй / © Getty Images

Ранее дети звезд вышли на подиум в показе бренда H&M в Лондоне.

