Дочь Николь Кидман и Кита Урбана вышла на подиум на показе Dior на фоне их громкого развода

Сандэй Роуз Кидман-Урбан / © Getty Images

На фона громкого развода актрисы Николь Кидман и певца Кита Урбана их старшая дочь вышла на подиум. 17-летняя Сандэй Роуз, которая активно строит карьеру модели, приняла участие в показе Модного дома Dior, который состоялся в Париже в рамках Недели моды в Париже.

Девушка продемонстрировала наряд созданный Джонатаном Андерсоном на сезон весна-лето 2026, который включал трикотажную серую блузу с драпировками, а также черные брюки с драпировками и складками. Образ завершали черно-белые туфли с золотой фурнитурой спереди.

К девушке было приковано много внимания, поскольку это ее первое появление на публике после того, как стало известо о разводе ее родителей. Николь Кидман и Кит Урбан расторгли брак после 19 лет вместе. По слухам, инициатором расставания стал Кит, который уже купил дом в Нэшвилле и съехал от Николь. Причиной разрыва называют его роман с 25-летней гитаристкой и певицей Мэгги Бо.

Николь на показе, чтобы поддержать дочь, не появилась.

Напомним, что Сандэй Роуз дебютировала на Неделе моды в прошлом году на показе Miu Miu.