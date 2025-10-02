ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
325
Время на прочтение
1 мин

Дочь Николь Кидман и Кита Урбана вышла на подиум на показе Dior на фоне их громкого развода

Мать юной модели поддержать ее на показ не пришла.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сандэй Роуз Кидман-Урбан

Сандэй Роуз Кидман-Урбан / © Getty Images

На фона громкого развода актрисы Николь Кидман и певца Кита Урбана их старшая дочь вышла на подиум. 17-летняя Сандэй Роуз, которая активно строит карьеру модели, приняла участие в показе Модного дома Dior, который состоялся в Париже в рамках Недели моды в Париже.

Девушка продемонстрировала наряд созданный Джонатаном Андерсоном на сезон весна-лето 2026, который включал трикотажную серую блузу с драпировками, а также черные брюки с драпировками и складками. Образ завершали черно-белые туфли с золотой фурнитурой спереди.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан / © Getty Images

Сандэй Роуз Кидман-Урбан / © Getty Images

К девушке было приковано много внимания, поскольку это ее первое появление на публике после того, как стало известо о разводе ее родителей. Николь Кидман и Кит Урбан расторгли брак после 19 лет вместе. По слухам, инициатором расставания стал Кит, который уже купил дом в Нэшвилле и съехал от Николь. Причиной разрыва называют его роман с 25-летней гитаристкой и певицей Мэгги Бо.

Николь на показе, чтобы поддержать дочь, не появилась.

Напомним, что Сандэй Роуз дебютировала на Неделе моды в прошлом году на показе Miu Miu.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан на показе Miu Miu / © Getty Images

Сандэй Роуз Кидман-Урбан на показе Miu Miu / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
325
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie