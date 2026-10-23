Дочь Николь Кидман раскритиковали после съемки для Vogue: в чем обвиняют 18-летнюю модель

Сандэй Роуз Кидман-Урбан / © Getty Images

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18-летняя Сандэй Роуз Кидман-Урбан, дочь Николь Кидман и музыканта Кита Урбана, оказалась в центре обсуждений после появления на обложке немецкого Vogue. Пока одни восхищаются ее первыми успехами в модельной карьере, другие сомневаются, что девушка смогла бы получить такие возможности без поддержки знаменитых родителей.

Для ноябрьского выпуска Vogue Germany Сандэй снялась в атмосферной фотосессии на природе в штате Мэн. Вместе с ней перед камерой позировали модели Бетси Гаган и Ана Беатрис Кортес. Съемка проходила на открытом воздухе: девушки наблюдали за птицами в сопровождении орнитолога. Для фотосессии команда выбрала наряды известных Модных домов, в том числе Louis Vuitton, Celine, Burberry и Prada.

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Сандэй Роуз Кидман-Урбан, фото: instagram.com/sundayrose/

Однако внимание к съемке привлекли не только образы. В социальных сетях вновь разгорелась дискуссия о так называемых «непо-бэйби» — детях знаменитостей, которым, по мнению критиков, проще пробиться в индустрии благодаря семейным связям. Сандэй уже не впервые сталкивается с подобными комментариями: ранее пользователи обсуждали ее выход на подиум и утверждали, что известная фамилия открывает перед ней больше дверей, чем перед начинающими моделями без звездных родителей.

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Николь Кидман с дочерьми / © Associated Press

Сама Сандэй в интервью Vogue призналась, что понимает преимущества, которые дает ей происхождение, и ценит открывающиеся возможности. При этом девушка рассказала, что совмещает модельную карьеру с учебой и задумывается о поступлении в колледж. В будущем она также хотела бы попробовать себя в кинематографе, особенно в режиссуре.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан / © Getty Images

Напомним, Сандэй Роуз дебютировала на подиуме в 2024 году на показе Miu Miu в Париже. С тех пор она постепенно осваивается в индустрии моды и появляется на мероприятиях известных брендов. Обложка немецкого Vogue стала еще одним заметным шагом в ее карьере.

Так, дочь Николь Кидман и Кита Урбана вышла на подиум показа Valentino коллекции весна-лето 2027, который состоялся в Париже.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан / © Getty Images

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