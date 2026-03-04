- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 279
- Время на прочтение
- 1 мин
Дочь Николь Кидман вышла на подиум во время показа Dior в Париже
Старшая дочь актрисы Николь Кидман и певца Кита Урбана — 17-летняя Сандей Роуз — активно строит карьеру модели.
Девушка приняла участие в показе Dior во время которого дизайнер Джонатан Андерсон презентовал коллекцию на сезон осень-зима 2026-2027.
Роскошное шоу проходило в Саду Тюильри, где подиум построили над прудом с водяными лилиями и покрасили в тот же оттенок, что и культовые кресла Fermob Luxumbourg, которые украшают парижские сады по всему городу. Сандей Роуз вышла на этот красивый подиум в романтическом образе, который включал жакет с рукавами-колоколами и юбку с крупным цветочным принтом, бахромой и драпировкой.
Особенно привлекали внимание милые аксессуары — босоножки с Т-образными ремешками и клатч, у которого застежка была в виде цветка.
Однако это не первый раз, когда Сандей Роуз принимает участие в показе Dior, ведь также девушка выходила на подиум во время дебюта Андерсона в Париже и презентации им коллекции от-кутюр.