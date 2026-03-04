Дочь Николь Кидман вышла на подиум во время показа Dior в Париже

Сандей Роуз Кидман-Урбан / © Associated Press

Девушка приняла участие в показе Dior во время которого дизайнер Джонатан Андерсон презентовал коллекцию на сезон осень-зима 2026-2027.

Роскошное шоу проходило в Саду Тюильри, где подиум построили над прудом с водяными лилиями и покрасили в тот же оттенок, что и культовые кресла Fermob Luxumbourg, которые украшают парижские сады по всему городу. Сандей Роуз вышла на этот красивый подиум в романтическом образе, который включал жакет с рукавами-колоколами и юбку с крупным цветочным принтом, бахромой и драпировкой.

Особенно привлекали внимание милые аксессуары — босоножки с Т-образными ремешками и клатч, у которого застежка была в виде цветка.

Однако это не первый раз, когда Сандей Роуз принимает участие в показе Dior, ведь также девушка выходила на подиум во время дебюта Андерсона в Париже и презентации им коллекции от-кутюр.

Сандей Роуз Кидман-Урбан на первом показе Андерсона для Dior / © Getty Images