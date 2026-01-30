Дочь Николь Кидман вышла на подиум во время показа от-кутюр в Париже

Сандей Роуз Кидман-Урбан / © Getty Images

Сандей Роуз приняла участие в знаковом показе Модного дома Dior, ведь новоназначенный креативный директор бренда Джонатан Андерсон представил свою дебютную кутюрную коллекцию на сезон весна-лето 2026.

Шоу бренда было одним из самых ожидаемых на Неделе моды и собрало много ценителей марки, клиентов бренда, звезд и инфлюенсеров. Сандей Роуз продемонстрировала на подиуме, который напоминал цветочный сад, всего один образ — лук включал черное пальто из текстурной кожи, подчеркнутой талией и одной пуговицей. Этот лук дополняло украшение в виде цветка орхидеи голубого цвета и волшебные босоножки, тоже украшенные цветами, но розового оттенка.

Сандей Роуз Кидман-Урбан показ Haute Couture на сезон весна-лето 2026 / © Getty Images

Однако на подиум во время шоу Dior девушка выходит не впервые. Дебютировала Сандей Роуз в качестве модели на показе Андерсон, когда дизайнер презентовал коллекцию прет-а-порте сезона весна-лето 2026 года.

