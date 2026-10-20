Леа Бен и Андреас Голст Гиим / фото: instagram.com/leah.behn

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21-летняя Леа Бен, дочь принцессы Норвегии Марты Луизы, стала участницей популярного танцевального проекта Skal vi danse — норвежской версии международного шоу «Dancing with the Stars».

Леа Бен и Андреас Голст Гиим / фото: instagram.com/leah.behn

Её партнёром на паркете стал 20-летний танцор Андреас Голст Гиим, который уже одержал победы на многочисленных танцевальных соревнованиях в Скандинавии. Для Леи этот проект — не первое появление на норвежском телевидении, ведь ранее она участвовала в других реалити-шоу.

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Леа Бен и Андреас Голст Гиим / фото: instagram.com/leah.behn

В рамках проекта Леа демонстрирует яркие образы и ответственно подходит к подготовке номеров.

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В то же время девушка активно развивает карьеру в мире моды и красоты. Леа основала собственный бренд веганской косметики Dorah, а её страницы в TikTok и Instagram собрали сотни тысяч подписчиков. Кроме того, девушка принимала участие в модных показах.

Леа Бен и Андреас Голст Гиим / фото: instagram.com/leah.behn

Леа — вторая из трёх дочерей принцессы Марты Луизы и покойного норвежского писателя и художника Ари Бена. Её родители развелись в 2017 году, а в 2019-м Ари Бен умер — покончила с собой на Рождество 2019 года.

Леа Бен и Андреас Голст Гиим / фото: instagram.com/leah.behn

Несмотря на королевское происхождение, Леа не имеет официального королевского титула и не выполняет представительских обязанностей.

Некоторые из выступлений девушки во время шоу:

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