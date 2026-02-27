Дочь Риз Уизерспун покоряет красные дорожки кинопремьер: 26-летняя Ава Филлипп опять вышла в свет

Ава Филлипп / © Associated Press

26-летняя дочь Риз Уизерспун — Ава Филлипп — снова вышла в свет. Девушка в последнее время стала частой гостьей на светских мероприятиях, которые посещает в разных городах. На этой неделе Ава пришла на премьеру фильма «Крик 7» в Лос-Анджелесе.

Надела она привлекательное платье-комбинацию со змеиным принтом, которое подчеркивало фигуру, имело также тонкие бретельки. Соединила этот наряд Филлипп с туфлями винного оттенка и золотыми серьгами.

Ава Филлипп / © Associated Press

Ава во многом подражает своей знаменитой маме, поскольку начала погружаться в мир актерского мастерства. В прошлом году она появилась в эпизодах сериалов «Доктора Одиссея», а также «Случайного каньона», а также имеет два уже анонсированных проекта на горизонте.

Также Ава часто посещает Недели моды, однако если раньше на подобные мероприятия она приходила с мамой, то в этом году появилась на шоу бренда Michael Kors осень-зима 2026, которое проходило в рамках Недели моды в Нью-Йорке, сольно. Ава продемонстрировала на мероприятии элегантное черное платье классического дизайна.

Ава Филлипп / © Associated Press

Напомним, что Ава родилась в браке Риз Уизерспун с актером Райаном Филлиппом. Также у девушки есть брат Дикон и сводный брат Теннесси, который родился во втором браке ее матери.

Ава в детстве неоднократно попадала на камеры папарацци, в частности тогда, когда ее мама играла в фильме «Блондинка в законе». Риз получила эту роль вскоре после родов, поэтому Metro-Goldwyn-Mayer наняла личного тренера, чтобы помочь ей сбросить вес, который она набрала во время беременности. Когда работа над фильмом началась, ее дочь Ава часто бывала у мамы на съемках.