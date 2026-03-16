ТСН в социальных сетях

Дочь самого богатого человека Индии — Иша Амбани — пришла на "Оскар" в особом платье и бриллиантах

Индийская богачка выбрала для появления на главной кинопремии года платье, которому 20 лет.

Юлия Каранковская
Иша Амбани

Иша Амбани / © Associated Press

В США отгремела церемония вручения «Оскара», но среди гостей мероприятия были не только актрисы, но и такие лица как 34-летняя Иша Амбани — дочь индийского миллиардера, которого называют самым богатым человеком Индии.

Богачка выбрала для своего появления вневременной дизайн — винтажное платье от Valentino из коллекции дома осень-зима 2006-2007. Силуэт наряда был без бретелек и сочетал в себе структурированный черный лиф с юбкой цвета шампанского, которую покрывала изысканная вышивка разноцветными цветочными аппликациями.

Иша Амбани / © Associated Press

Иша Амбани / © Associated Press

Также в платье была вставка из черной шелковой ткани, которую Иша обыграла аксессуарами — чокером и босоножками на ремешках. Поражали и бриллианты от Lorraine Schwartz огромного размера на ее шее и ушах.

Также Иша посетила и знаменитую вечеринку Vanity Fair Oscar Party на которой появилась в образе от бренда Dilara Findikoglu, о котором недавно все говорили из-за платья Марго Робби.

Иша Амбани / © Getty Images

Иша Амбани / © Getty Images

Напомним, что также Иша Амбани частая гостья на других светских мероприятиях, в частности ежегодном благотворительном костюмированном балу Met Gala. Во время своего появления там в прошлом году она шокировала мир колье с 80-каратным бриллиантом, после чего стала очень известной.

Иша Амбани / © Getty Images

Иша Амбани / © Getty Images

Иша Амбани / © Associated Press

Иша Амбани / © Associated Press

362
