Иша Амбани и ее мама Нита Амбани / © Associated Press

Мероприятие провели для сбора средств для поддержания искусства, моды и культуры. Вечер, организованный филантропом Ишей Амбани — дочерью индийского миллиардера, был посвящен выставке лондонского музея «Древняя Индия: живые традиции».

Главная виновница этого праздника — 34-летняя Иша — появилась на нем в роскошном золотом костюме от Abu Janu Sandeep Khosla с длинной прямой юбкой и жакетом с рукавами в три четверти, украшенных цветочной вышивкой. Образ она дополнила изумрудным набором просто сногсшибательных размеров — в ее ушах и на шее были серьги и колье из колумбийскими изумрудами в форме сердца. Также на руке у богачки красовалось кольцо тоже с изумрудами, но в центре его также украшал большой бриллиант.

Поддержать ее на этом мероприятии пришла мать 60-летняя Нита Амбани, которая надела индийское сари, выполненное из розово-золотой ткани и украшенной вышивкой камнями, бисером и пайетками.

Свой статус и богатство Амбани-старшая тоже продемонстрировала с помощью украшений, стоимость которых трудно себе представить — на ее шее и в ушах красовались изделия из изумрудов и бриллиантов. А вот на руке у жены самого богатого человека Индии Мукеша Амбани были браслеты с бриллиантов и кольцо с огромным грушевидным камнем, который, кажется, даже больше, чем у Джорджины Родригес и Лорен Санчес.

А вот буквально неделей ранее Нита Амбани вышла в свет с инкрустированной бриллиантами сумкой Birkin стоимостью 2 млн долларов. Образ она тогда дополнила теми же серьгами-сердечками, которые на «Розовый бал» надела ее дочь.