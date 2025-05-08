Дочь самого богатого человека Индии надела легендарное колье с 80-каратным бриллиантом и вышла в свет

Иша Амбани / © Getty Images

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После завершения Met Gala осталась почти незамеченной дочь самого богатого человека Индии Мукеша Амбани — Иша Амбани. 33-летняя индийская бизнес-леди посетила Met Gala в пятый раз и опять произвела сильное впечатление, но не нарядом, а драгоценностями, которые носила.

В этом году тема бала была Superfine: Tailoring Black Style. Она показывала влияние эстетики афроамериканской моды и уделяла особое внимание стилю денди и пошиву мужской одежды с 18-го века до наших дней. Целью мероприятия было изучить и продемонстрировать в модной форме, как афроамериканские дизайнеры и знаковые личности выражали свою индивидуальность, сопротивление и креативность через моду.

Хотя Иша Амбани не полностью придерживалась заявленной темы в своем образе, ее украшения поразили всех и напомнили многим культовое ожерелье, которое носила Энн Хэтэуэй в фильме «8 подруг Оушена».

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В ожерелье было много бриллиантов разного размера: центральный в 80 карат и меньшие камни по корпусу. Все бриллианты из хранилища мамы Иши — Ниты. Это украшение копирует самое дорогое колье Cartier, которое принадлежало махарадже Наванагара. Именно его взяли за основу для колье Энн Хэтэуэй в фильме.

© Getty Images

Иша Амбани — единственная дочь Мукеша Амбани. В 2008 году Forbes включил ее в список самых богатых молодых наследниц. Именно о свадьбе ее старшего брата — Ананта Амбани — в прошлом году говорил весь мир, а среди гостей праздника были самые известные и богатые люди мира.

© Getty Images

Семья Наванагара была известна своей коллекцией драгоценностей, и ожерелье, созданное в 1931 году, оставалось у них до 1960 года, после чего его приобрела компания Cartier. С тех пор украшение несколько раз переходило из рук в руки, а центральный бриллиант подвергался повторной огранке, остальные бриллианты также находились в обращении. В первоначальном виде ожерелье больше не существует, но во время съемок фильма «8 подруг Оушена» компания Cartier воссоздала его на основе архивных фотографий оригинала, но сделано оно было из фианитов.

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press