Дочь самого богатого человека Индии надела на Met Gala 200 бриллиантов и сари из золота

Иша Амбани / © Getty Images

В этом году тема Met Gala — Fashion Is Art («Мода — это искусство») была сосредоточена на теле как художественном полотне, поэтому красная дорожка превратилась в своеобразный живой музей. Самые известные звезды прибыли в образах, балансирующих между высокой модой и художественными произведениями искусства. В число самых роскошных попал образ индийской Иши Амбани — дочери миллиардера, которого часто называют самым богатым человеком Индии.

По данным Vogue India, ее наряд сшит на заказ брендом Gaurav Gupta. Сари соткано из чистых золотых нитей и на создание его было потрачено более 1200 часов и мастерство 25 мастеров, причем основная часть работы была посвящена лифу на украшение которого понадобилось 200 бриллиантов. Камни пришиты вручную и взяты из частной коллекции Ниты Амбани — матери Иши.

«Это сари, сотканное вручную, а блуза украшена украшениями моей мамы», — рассказала Иша о своем образе. Она добавила, что все аксессуары в этом луке — это «разные вещи, которые имеют для меня сентиментальное значение».

Среди этих памятных вещей, по ее словам, есть «подарок, который я получила, когда родились мои дети», а также «другие вещи, имеющие для меня особую эмоциональную ценность».

Также можно заметить интересную деталь — сумку-сетку, в которой был фрукт.

