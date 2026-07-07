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- Шоу-бизнес
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Дочь самого богатого человека Индии появилась на Неделе моды с редкой сумкой, инкрустированной бриллиантами
Неделя высокой моды в Париже только началась, а индийская миллиардерша Иша Амбани уже поразила всех своим появлением. Она появилась в скульптурном серо-голубом наряде от Rahul Mishra.
Её образ стал настоящим мастер-классом современной индийской высокой моды, где каждый элемент — от скульптурного корсета до тщательно драпированного силуэта — гармонично сочетается с остальными, создавая одновременно вневременной и современный образ.
Платье сочетало в себе корсетный лиф и приталенный низ, подчеркивающий фигуру. Вместо ярких цветов и массивного декора дизайнер сделал ставку на изящные детали, сдержанные мотивы и безупречный крой.
Само платье было ярким и очень гламурным, а аксессуары, которые Иша носила с ним, — очень изысканными и дорогими. На индийской миллионерше можно было увидеть индивидуально созданное колье от Lorraine Schwartz, которое стало прекрасным акцентом образа. В центре украшения находился большой бриллиант-солитер, а дополняло его бриллиантовое кольцо.
Но, несмотря на всю роскошь этого образа, наибольшее внимание привлек всё же другой аксессуар — сумочка, инкрустированная бриллиантами. Эта маленькая Birkin принадлежит её маме — Ните Амбани, и недавно она сама её демонстрировала.
Она изготовлена из 18-каратного белого золота и украшена 3025 бриллиантами. В мире существует всего три таких экземпляра, что делает её одной из самых редких сумок в мире.