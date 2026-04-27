- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 379
- Время на прочтение
- 1 мин
Дочь самого богатого мужчины Индии надела изысканное платье и сфотографировалась с Рианной
Индийская богачка выбрала романтическое платье от известного бренда для выхода в свет.
34-летняя Иша Амбани — дочь индийского миллиардера, которого называют самым богатым человеком страны — посетила запуск бренда Fenty Beauty в Мумбаи. Она появилась перед фотографами в роскошном платье голубого цвета от бренда Dior.
Ее люксовый наряд был из коллекции весна-лето — дебютной для дизайнера Джонатана Андерсона для Модного дома. Платье имело интересный дизайн, ведь было полностью украшено маленькими голубыми цветами, имело короткие рукава и черный бант у горловины. Также у наряда были прозрачные вставки на длинной юбке.
Бренд стал эксклюзивно доступным через компании Reliance Retail и Sephora. Первая принадлежит семье Амбани к которой принадлежит Иша, поэтому неудивительно, что к ней было приковано не меньше внимания, чем к самой Рианне. Женщины также вместе сфотографировались, Рианна надела черное платье от Alaia из коллекции осень-зима 2026.
Также несколькими днями ранее в свет выходила мама Иши — 62-летняя Нита Амбани, которая продемонстрировала на публике роскошное сари и украшения с бриллиантами и жемчугом.