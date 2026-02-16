ТСН в социальных сетях

Дочь Синди Кроуфорд — Кайя Гербер — в черном полупрозрачном платье приехала на церемонию

24-летняя дочь Синди Кроуфорд посетила очередное светское мероприятие.

Кайя Гербер

Кайя Гербер / © Associated Press

Кайя Гербер облачилась в изысканное вечернее полупрозрачное платье в сочетании с лаковыми туфлями-лодочками на каблуках и в таком образе появилась на церемонии вручения премии Film Independent Spirit Awards, прошедшей в Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе.

Кайя Гербер / © Associated Press

Кайя Гербер / © Associated Press

Черное платье-макси сидело идеально по фигуре модели, а образ свой Гербер дополнила выразительным макияжем, каштановые волосы уложила в элегантную прическу и сделала светлый маникюр, а в ее ушах сверкали золотые миниатюрные серьги, усыпанные бриллиантами. Выглядела девушка просто великолепно.

Кайя Гербер / © Associated Press

Кайя Гербер / © Associated Press

Напомним, недавно Кайя Гербер показывала своего собаку, которого спасла из приюта. Девушка взяла щенка из приюта, чтобы тот составил ей компанию во время карантина, еще в конце 2020-го.

Кайя Гербер / © Associated Press

Кайя Гербер / © Associated Press

