- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 223
- Время на прочтение
- 1 мин
Дочь Синди Кроуфорд — Кайя Гербер — в черном полупрозрачном платье приехала на церемонию
24-летняя дочь Синди Кроуфорд посетила очередное светское мероприятие.
Кайя Гербер облачилась в изысканное вечернее полупрозрачное платье в сочетании с лаковыми туфлями-лодочками на каблуках и в таком образе появилась на церемонии вручения премии Film Independent Spirit Awards, прошедшей в Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе.
Черное платье-макси сидело идеально по фигуре модели, а образ свой Гербер дополнила выразительным макияжем, каштановые волосы уложила в элегантную прическу и сделала светлый маникюр, а в ее ушах сверкали золотые миниатюрные серьги, усыпанные бриллиантами. Выглядела девушка просто великолепно.
Напомним, недавно Кайя Гербер показывала своего собаку, которого спасла из приюта. Девушка взяла щенка из приюта, чтобы тот составил ей компанию во время карантина, еще в конце 2020-го.