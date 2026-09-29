Дочь Стивена Спилберга вышла замуж в Хэмптонсе и показала свое свадебное платье

Дестри Эллин Спилберг с женихом, фото: instagram.com/destryallyn

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29-летняя Дестри Эллин Спилберг, младшая дочь знаменитого режиссера Стивена Спилберга и актрисы Кейт Кэпшоу, вышла замуж. Избранником девушки стал агент по недвижимости Джейк Хершковиц, с которым она состоит в отношениях около четырех лет.

Свадьба состоялась 26 сентябрря в Восточном Хэмптоне, штат Нью-Йорк. Именно там семья Спилбергов владеет большим поместьем, однако официально не подтверждается, проходило ли торжество непосредственно на территории семейной резиденции.

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Для церемонии Дестри выбрала необычный свадебный образ от нью-йоркского дизайнера Селин Мейслер. Он состоял из структурированного корсета, пышной юбки цвета слоновой кости и верха из французского кружева. Образ невеста дополнила ярко-желтыми туфлями. Волосы она собрала в тугой низкий пучок.

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Отметим, Дестри — младшая из семи детей Стивена Спилберга. Она пошла по стопам отца и работает в кино: девушка занимается режиссурой и актерской карьерой. В 2024 году состоялся ее режиссерский дебют с фильмом «Пожалуйста, не кормите детей».

Дестри Эллин Спилберг с женихом, фото: instagram.com/destryallyn

Дестри Эллин Спилберг, фото: instagram.com/destryallyn

Дестри Эллин Спилберг с женихом, фото: instagram.com/destryallyn

Ранее, напомним, звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор тайно вышла замуж и показала первые фото со свадьбы.

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