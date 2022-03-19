Дочь супермодели 90-х Хайди Клум появилась в наряде от украинского бренда

После того, как Россия вторглась на территорию Украины и начала войну, люди во всем мире начали выражать свою поддержку нашей стране.

Знаменитости со всего мира поддерживают украинцев словами, перечисляют огромные суммы пострадавшим, а также чаще носят вещи украинских брендов, чтобы поддерживать модную индустрию.

Не так давно наряды от украинских дизайнеров демонстрировала мать миллиардера Илона Маска, но также наряд от украинского бренда надела и 17-летняя модель Лени Клум - дочь супермодели Хайди Клум.

Девушка надела ярко-розовый наряд от бренда CULTNAKED. На фото Лени хвасталась обложкой журнала Harper’s BAZAAR Germany, для которого снялась.

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