Дочь супермодели Синди Кроуфорд появилась в прозрачном платье

Кая Гербер / © Getty Images

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Дочь супермодели 90-х, 24-летняя Кая Гербер, любит прозрачные платья и вновь осталась верна этому тренду на откровенность. Модель и по совместительству актриса появилась на презентации сериала «The Shards» в Лондоне, в котором она сыграла.

Гербер выбрала черное шелковое шифоновое платье из первой коллекции Марии Грации Кьюри для Fendi. Черное платье Каи состояло из длинных прозрачных вставок и узких рядов вертикальных рюшей, а дополнял его глубокий V-образный вырез. Сквозь прозрачные боковые вставки было видно чёрное нижнее бельё, а отдельные слои ткани спускались ниже подола платья, создавая свободный, намеренно неровный шлейф.

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Кая Гербер / © Getty Images

Именно волнистые слои, легкость и рюши создавали впечатление постоянного движения наряда. Хотя платье было откровенным, образ не казался чрезмерным или вульгарным. Гербер дополнила образ черными мюлями из той же коллекции Fendi. Стилистка Эмма Джейд Моррисон выбрала для девушки серьги Jessica McCormack с бриллиантами весом в три карата и черненым золотом, а также кольцо с бриллиантом.

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Всего три дня назад Гербер надела на нью-йоркскую премьеру полупрозрачное платье Valentino, украшенное нежным узором. Лондонский образ был полной противоположностью, ведь акцент делался на открытых частях тела и лёгкости материала, который колыхался при каждом шаге.

Кая Гербер / © Getty Images

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