ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
3961
Время на прочтение
2 мин

Дочь-трансгендер Илона Маска, от которой он отрекся, вышла в прозрачном наряде на подиум в Париже

Девушка активно строит модельную карьеру и в этом году дебютировала на подиуме.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Вивиан Дженна Уилсон

Вивиан Дженна Уилсон / © Getty Images

21-летняя Вивиан Дженна Уилсон — дочь одного из самых богатых людей в мире бизнесмена Илона Маска — приняла участие в Неделе моды в Париже. Девушка активно строит модельную карьеру без помощи и денег своего известного отца, поскольку тот от нее отрекся. Причиной скандальной ссоры стало то, что в 2022 году Вивиан совершила трансгендерный переход с согласия матери, а ее отец Маск был против. Она родилась мальчиком и изначально ее звали Ксавьер Александр Маск.

В прошлом году миллиардер назвал своего сына Ксавьера «мертвым» и обвинил в его переходе врачей и идеологию вокизма. Сразу после достижения 18 лет весной 2022 года Вивиан обратилась в суд и сменила фамилию Маск на девичью фамилию матери. Она мотивировала это тем, что не живет с отцом и не хочет иметь с ним ничего общего.

В этом году Вивиан дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке в сентябре. Она впервые вышла на подиум для брендов Alexis Bittar, Prabal Gurung и Dauphinette. Во время Недели моды в Париже модель опять появилась на подиуме — приняла участие в шоу бренда Ottolinger, который презентовал коллекцию на сезон весна-лето 2026. Вивиан продемонстрировала два лука.

Первый образ модели — длинное черное платье с вырезами на груди.

Вивиан Дженна Уилсон на показе Ottolinger / © Getty Images

Вивиан Дженна Уилсон на показе Ottolinger / © Getty Images

Второй лук — коричневый костюм из полупрозрачного трикотажа коричневого цвета, который включал штаны и тунику.

Вивиан Дженна Уилсон на показе Ottolinger / © Getty Images

Вивиан Дженна Уилсон на показе Ottolinger / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
3961
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie