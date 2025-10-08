Дочь-трансгендер Илона Маска, от которой он отрекся, вышла в прозрачном наряде на подиум в Париже

Вивиан Дженна Уилсон / © Getty Images

21-летняя Вивиан Дженна Уилсон — дочь одного из самых богатых людей в мире бизнесмена Илона Маска — приняла участие в Неделе моды в Париже. Девушка активно строит модельную карьеру без помощи и денег своего известного отца, поскольку тот от нее отрекся. Причиной скандальной ссоры стало то, что в 2022 году Вивиан совершила трансгендерный переход с согласия матери, а ее отец Маск был против. Она родилась мальчиком и изначально ее звали Ксавьер Александр Маск.

В прошлом году миллиардер назвал своего сына Ксавьера «мертвым» и обвинил в его переходе врачей и идеологию вокизма. Сразу после достижения 18 лет весной 2022 года Вивиан обратилась в суд и сменила фамилию Маск на девичью фамилию матери. Она мотивировала это тем, что не живет с отцом и не хочет иметь с ним ничего общего.

В этом году Вивиан дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке в сентябре. Она впервые вышла на подиум для брендов Alexis Bittar, Prabal Gurung и Dauphinette. Во время Недели моды в Париже модель опять появилась на подиуме — приняла участие в шоу бренда Ottolinger, который презентовал коллекцию на сезон весна-лето 2026. Вивиан продемонстрировала два лука.

Первый образ модели — длинное черное платье с вырезами на груди.

Вивиан Дженна Уилсон на показе Ottolinger / © Getty Images

Второй лук — коричневый костюм из полупрозрачного трикотажа коричневого цвета, который включал штаны и тунику.