Дочь Веры Брежневой в свой день рождения написала эмоциональный пост про Украину

Старшей дочери певицы Веры Брежневой вчера исполнился 21 год.

По этому поводу Соня Киперман, которая живет в США, а сейчас находится в Италии, опубликовала эмоциональный пост в Instagram. Украину в своем посте Соня назвала "лучше в мире страной".

"Двадцать один год назад 30 марта я родилась в полночь в роддоме в Днепропетровске (или сейчас Днепр). Тогда я еще не знала, что я родилась в лучшей стране в мире - нашей Украине. Мне удалось расти здесь, учиться в наших школах и учить нашу богатую и невероятную историю. От произведений Шевченко до картин Примаченко, я росла и влюблялась все больше и больше в Украину и ее сокровища, восхищаясь также нашим искусством и литературой. Еще маленькой я гордилась нашим народом и тем, что я тоже украинка. Когда мне было шестнадцать, я решила поехать продолжать свое обучение в Америке, но пообещала себе навсегда держать Украину в своем сердце. В день начала войны мое сердце, как и сердце каждого украинца, 24 февраля, начало болеть и обливаться кровью. Я сразу начала вспоминать прогулки по Андреевскому спуску после школы, визиты в Пирогово, где я чувствовала себя настоящей украинкой, и выходные на Крещатике. Но после воспоминаний началась боль. Больше за родственников и друзей, за детей и пожилых, за наше детство и воспоминания, за любимые города и красивые архитектурные достопримечательности. Эта боль не оставляет даже на минуту с начала войны, но я верю, что мы все сможем снова вернуться в Киев и все вместе будем праздновать нашу сладкую победу. Я верю, что я снова смогу прогуляться со своей семьей в Мариинском парке и вспоминать вместе о том, как нам удалось родиться именно в Украине! Мое единственное желание - вернуться домой, поэтому в этом году на свой день рождения я призываю вас, пожалуйста, продолжайте помогать Украине и ее людям, отправляйте деньги в любую благотворительную организацию, которая помогает украинцам во время войны (выбор за вами), или волонтерите на пунктах помощи. На моей странице в хайлайтах вы увидите, куда или кому вы можете отправить средства и помочь. Мы победим! Слава Украине!" - написала Соня.

Ее мама Вера прокомментировала пост дочери, коротко написав: "Моя люба".

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