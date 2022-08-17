"Дочекаюсь": KOLA презентовала песню, которую посвятила украинкам

Певица KOLA представила новый сингл "Дочекаюсь", который посвятила украинкам.

Этой песней артистка хочет передать душевную боль каждой женщины, которая ждет своего любимого, пока он защищает нашу страну от захватчиков.

"Любовь - это большая сила, любовь к мужу, к брату, к сыну, к отцу, и я уверена, что именно эта любовь защищает всех наших героев сегодня, потому что у них есть мы — женщины! Невероятные женщины Украины. Я обнимаю каждую и спасибо за вашу силу", — сказала KOLA.

Певица сколлаборировалась с автором проекта "Ждущие девушки" Марией Стецюк. Волонтер и психолог создала телеграм-канал с полезными советами, словами поддержки и мотивирующими сообщениями.

Напомним, певица KRISTONKO представила песню "Солдате", которую посвятила всем женщинам и девушкам, которые ждут своего героя с фронта.

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