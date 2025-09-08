- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
Doja Cat съела красную помаду и шокировала публику
Это был очень неожиданный перформанс.
Певица Doja Cat посетила церемонию MTV Video Music Awards и вышла на красную дорожку. Она обожает эпатаж и привлекать внимание, но не только нарядами, а своим поведением на подобных мероприятиях.
В этот раз Doja Cat устроила перформанс — достала с гламурной сумки красную помаду и сперва делала вид, что красит ею губы, а затем просто съела ее.
Что касается наряда, то Doja Cat надела пикантное мини-платье от Модного дома Balmain PF24 выполненное в желто-голубых цветах и стиле Clowncore. Также у наряда было очень глубокое декольте, которое подчеркивало грудь, и отделка розовыми камнями.
Платье рэперша носила с желтыми мюлями на огромной платформе и множеством украшений с камнями. На ее голове был парик со светлыми волосами и ретро-прической.
Ее маникр был длинным и красным, под цвет помады. Но не стоит думать, что это просто шутка без смысла, ведь на самом деле таким образом Doja Cat анонсировала без слов, что стала новым лицом косметической компании MAC, ведь именно их помаду она якобы съела.
И не просто какой-то оттенок, а ее любимый Lady Danger — этот неповторимый ярко-красный, один из самых культовых продуктов MAC с момента его появления в 90-х.
«Я всегда была поклонницей MAC, и теперь у меня есть возможность вынести эту любовь на мировую сцену», — говорит Doja Cat. «Макияж — это моя краска, моя броня, мой способ создания персонажей, и MAC всегда олицетворял именно этот вид искусства и свободы. Мы пойдем еще дальше и поможем людям увидеть красоту совершенно по-новому».