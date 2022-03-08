"Доктор Хаус" Хью Лори поддержал Украину

В соцсетях звезды делятся видео и фото с событиями в Украине, а также выражают свою поддержку.
Британский актер Хью Лори, которого многие знают прежде всего благодаря главной роли в сериале "Доктор Хаус", поддержал Украину. Звезда запостил на своей странице в Twitter флаг Украины.
"Вот и все. Больше никаких болезненных замечаний о собаках и погоде", — написал Лори в своем твите.
That's it then. Нет более ущербных наблюдений о вегетарианцы и погоды. pic.twitter.com/23oSYzUdZv— Hugh Laurie (@hughlaurie) 24 февраля 2022
Дело в том, что актер очень любит писать о породах собак и погоде в своем блоге, но, поскольку в Украине началась настоящая война, он решил воздержаться от шутливых сообщений.
Также он поделился видео, как российский военный выбивал дверь в магазине в Херсоне.
Я не знаю о soldiering. Но нее все это блок. https://t.co/pHYvZoRwxE— Hugh Laurie (@hughlaurie) 2 марта 2022
"Я мало что знаю о военном деле, но и этот парень тоже", — написал актер.
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