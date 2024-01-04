Долгожданная премьера: в прокат выйдет фильм по мотивам повести Кузьмы Скрябина

Весной, 21 марта, в украинский прокат выходит фильм по мотивам повести Кузьмы Скрябина "Я, "Победа" и Берлин".

Лента погружает в атмосферу 90-х – эпоху молодости Кузьмы: музыку, клетчатый яркий стиль и романтические надежды молодежи. Изюминкой фильма является культовая музыка Скрябина.

"Этот фильм о мечтах и о том, как важно не опускать руки на пути к ним!" – сказал исполнитель главной роли Иван Блиндар.

Продюсерами фильма выступили Алексей Терентьев, Юрий Артеменко и Ольга Пантелеймонова.

Съемки фильма проходили в условиях жестких ограничений во время карантина в 2020 году. Дата премьеры была запланирована на 17 марта 2022 года, но в разгар подготовки к прокату произошло полномасштабное вторжение.

По сюжету обычный парень, начинающий музыкант Кузьма, за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Там он хочет обменять раритетный автомобиль на мечтаемый шестисотый "Мерседес" у известного коллекционера. Кузьма обещает своей любимой девушке Барбаре вернуться домой на крутой тачке, а ребятам из группы обязательно успеть на выступление. Но уже с первых минут путешествия становится понятно – все пошло кувырком. Это история о становлении музыканта, поисках себя, дружбе и пути к мечте, полный приключениями.

"Кроме интересного сюжета, у фильма чрезвычайная музыкальная составляющая, над которой работали настолько вдохновенно, что создали беспрецедентную для украинского кино коллаборацию — любимые всеми 16 песен Кузьмы перепели специально для фильма самые известные украинские тописполнители. Релизы некоторых треков состоялись на музыкальных площадках, другие запланированы в ближайшее время. Впоследствии все композиции планируют объединить и выпустить в составе специального музыкального альбома", – рассказала режиссер Ольга Ряшина.

Часть доходов от кинотеатрального проката будет направлена в Фонд Скрябина для защиты нашей страны.

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