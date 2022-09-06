Долгожданный мальчик: экс-"ангел" Victoria's Secret родила третьего ребенка

Бразильская модель и экс-"ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Адриана Лима стала мамой в третий раз и родила долгожданного сына.

Для супермодели и ее бойфренда Андре Леммерса это первый общий ребенок. Также у Лимы есть две взрослые дочери – Валентина и Сиенна – от бывшего мужа, сербского баскетболиста Марко Ярича.

Адриана Лима и Андре Леммерс / Фото: Associated Press

Малыш появился на свет 29 августа 2022 года в Санта-Монике, штат Калифорния. Пара выбрала довольно редкое имя для ребенка и назвала его Циан (Cyan - по англ.) Источник, близкий к паре, сообщил Daily Mail, что имя их сына "навеяно красивыми цветами воды по всему миру в таких местах, как Мальдивы, Багамы и Бора-Бора".

Мама и ребенок здоровы и уже находятся дома. О беременности Адриана объявила публично, опубликовав забавное видео в TikTok, в котором Лима показывает своему возлюбленному кинопродюсеру Андре Леммерсу положительный тест на беременность. Мужчина был обескураженный увиденным, а модель не скрывала своей радости.

Адриана Лима и Андре Леммерс / Фото: Associated Press

Впервые Адриана появилась на публике с новым возлюбленным во время прошлогоднего Венецианского кинофестиваля.

Читайте также: