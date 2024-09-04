Дома – хозяйка с топором, на подиуме – модель на каблуках: украинская красавица произвела фурор в Сети

В TikTok набирает популярность видео пользователя alesia_rovs, в котором она продемонстрировала два совершенно разных образа.

В ролике девушка, которую зовут Олеся, сначала предстает на грядке на фоне стирки. Одета она в обычную одежду: футболку, велосипедки и олимпийку, которую завязала на талии. Обута девушка была в кроксы. Волосы она заплела в косу. Олеся с топором в руках рубит дерево, держа его одной ногой.

Затем сельский вайб сменяется фэшн-атмосферой. На видео Олеся дефилирует по подиуму во время Арабской недели моды. Она приняла участие в показе ливанского дизайнера Jean Louis Sabaji, создавшего коллекцию весна-лето 2023, разработанную совместно с Mattel (когда тренд барбикор заполонил весь мир).

Красавица появилась в черном асимметричном платье, украшенном на подоле и рукаве розовыми аппликациями. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру. Аутфит модели дополнили босоножки на каблуках и высокий хвост.

Пользователи Сети в восторге от такого перевоплощения Олеси.

"Украинка", "Вся суть украинской женщины в одном видео", "Мощная украинская женщина", "Кто еще не знает об исключительности украинской женщины – должен это увидеть", "Это настолько контрастное видео, что оно шикарное!", "Это круто, что есть разные стороны жизни, разнообразие и дом, где тебя ждут и тебе там хорошо", "Это не две личности, а объем и глубина одной", "Все может украинская женщина", – написали они в комментариях.

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