Дома у Дженнифер Энистон: актриса показала свой роскошный особняк

Знаменитость опубликовала кадры в своем Instagram и показала огромную гардеробную в особняке в Бель-Эйр, о которой мечтает множество девушек.

Дженнифер Энистон владеет домом с потрясающим видом с 2011 года и лишь изредка показывает свое жилое пространство, поэтому поклонники были рады заглянуть внутрь ее личной гардеробной.

Фотографии, которые Дженнифер опубликовала в Instagram из своего гигантского зала, когда она готовилась к участию в церемонии вручения премии Choice Awards 2024. К светскому выходу Джен готовилась в сопровождении команды и своего парикмахера Криса МакМиллана.

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Два помощника помогали ей обуть пару черных туфель с ремешками подобранных к ее маленькому черному платью. Также звезда показала своих домашних питомцев.

На церемонии Энистон вручала награду своему коллеге Адаму Сэндлеру в номинации "Народная икона". Церемония состоялась 18 февраля в Санта-Монике.

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер / Фото: Getty Images

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