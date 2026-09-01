"Домашний офис": Дженнифер Лопес показала, как работает прямо из ванны

Дженнифер Лопес / © Associated Press

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57-летняя певица, актриса, продюсер и бизнесвумен — Дженнифер Лопес — показала в Instagram, как совмещает работу и отдых, устроившись с компьютером прямо в ванной.

На снимке Лопес расслабляется в ванне, а ноутбук разместила на специальном подносе, установленном над водой с пеной. Волосы звезда собрала в небрежный пучок, создав максимально непринужденный образ.

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Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

«Сегодняшний офис», — с юмором подписала публикацию Лопес, добавив эмодзи в виде пузырьков.

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Поклонники оценили необычный подход звезды к работе и принялись шутить в комментариях. Один из пользователей признался, что все эти годы неправильно понимал концепцию домашнего офиса, а другой поинтересовался, куда отправлять резюме на должность ассистента.

Публикация появилась на фоне насыщенного рабочего графика Лопес. В последнее время она активно занимается продвижением романтической комедии «Офисный роман», в которой сыграла главную роль. Теперь, судя по всему, актриса решила буквально перенести свой «офис» из фильма в собственную ванную.

Ранее, напомним, эффектная Дженнифер Лопес позировала в шелковом нижнем белье.

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