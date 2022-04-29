Don't Fuck with Ukraine: Макс Барских посвятил новую песню ВСУ и народному сопротивлению

По словам артиста, новый трек покажет всему миру силу украинцев.

Макс Барских презентовал песню Don't fuck with Ukraine – саундтрек поддержки боевого духа украинского народа, ставший квинтэссенцией главных фраз во время войны.

По словам артиста, после лирической военной колыбельной "Буде весна" ему захотелось создать такой интернациональный трек, который покажет всему миру силу украинцев. Поэтому кроме куплетов на английском, особое внимание привлекает украинский фольклор, написанный без цензуры, но с элементами юмора, который Максу удалось записать во Львове.

"Многие с самого начала не верили в Украину, и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной. Однако уже третий месяц подряд наше государство героически борется с российским нашествием. И этот прецедент меняет не только нашу страну, но и весь мир. Наш пример призван заражать другие народы", — сказал Барских.

Новая песня Макса посвящена украинским военным, честь и мужество которых впечатляет его лично. Также она касается и народного сопротивления, благодаря которому мир свидетель рождения единой силы Украины.

Напомним, Барских получил приглашение выступить на Billboard MusicCon, который состоится 13-14 мая в Лас-Вегасе. На панели, получившей название в честь его песни "Don't Fuck with Ukraine!", музыкант выступит с речью, в которой из первых уст расскажет международной аудитории о том, что сейчас происходит в Украине.

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