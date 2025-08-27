Дональд Трамп неожиданно прокомментировал помолвку Тейлор Свифт: что сказал президент США

Дональд Трамп / © Associated Press

После того, как во вторник, 26 августа, певица Тейлор Свифт и спортсмен Трэвис Келси сообщили миру, что помолвлены, журналисты попросили Трампа прокомментировать ситуацию во время трансляции заседания Кабинета министров.

Трэвис Келси и Тейлор Свифт / © Инстаграм Тейлор Свифт

«Что ж, я желаю им большой удачи», — сказал 79-летний президент. «Я считаю, что он отличный игрок и отличный парень, а она, по-моему, потрясающий человек, так что я желаю им большой удачи».

Дональд Трамп / © Associated Press

Такой теплый отклик оказался неожиданным, учитывая, что Дональд Трамп неоднократно критиковал Тейлор Свифт публично, публикуя на своей странице Truth Social гневные высказывания в ее адрес, после того, как певица публично поддержала кандидатуру Камалы Харрис в предвыборной гонке.

Свифт и Келси, которым по 35 лет, объявили о своей помолвке во вторник в Instagram, поделившись романтическими фотографиями.

«Твой учитель английского и твой учитель физкультуры женятся», — подписала пост Свифт.