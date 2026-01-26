Донателла Версаче почтила память покойного Валентино Гаравани, надев ярко-красный костюм

Донателла Версаче / © Getty Images

Итальянского модельера заметили в Риме, где она отдавала дань уважения своему покойному коллеге. Бывший креативный директор Модного дома Versace, который основал ее старший брат, решила почтить Валентино Гаравани ярким цветом, надев красный костюм. Ее лук был от Versace и включал приталенный жакет на одной пуговице, брюки-клеш и светло-бежевый топ.

Донателла обула также туфли на платформе того же насыщенного красного цвета и несла в руке сумку. Глаза дизайнер прикрыла большими солнцезащитными очками в черной оправе.

Донателла Версаче и Перпаоло Пиччоли / © Getty Images

Донателла шла на прощание за руку с бывшим креативным директором Valentino Пьерпаоло Пиччоли, который был одет во все черное и кроссовки. Сейчас он возглавляет бренд Balenciaga.

Выбор черного костюма и аксессуаров, конечно же, является намеком на фирменный цвет Валентино, который даже был одобрен Pantone. Дизайнер стал известным благодаря этому оттенку, который повторял много раз, после дебюта на своем первом показе 1959 года.

Также красный на прощание с дизайнером надел сын актрисы Элизабет Херли Дэмин. Он выбрал ярко-красный шарф, чтобы почтить покойного дизайнера.

Элизабет Херли и ее сын Дэмин, который надел ярко-красный шарф, чтобы почтить покойного дизайнера / © Getty Images

Напомним, что Валентино Гаравани ушел из жизни в возрасте 93 лет. Прощание с ним состоялось в Риме 23 января.