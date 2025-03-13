Донателла Версаче покидает пост креативного директора Versace

Это один из самых известных люксовых брендов в мире, история которого омрачена трагическим убийством его основателя. Теперь Модный дом начинает совершенно новую главу своей истории.

Совсем мало времени прошло со дня презентации Донателлой Версаче коллекции прет-а-порте на сезон весна-лето 2025-2026, как холдинговая компания Capri объявила важную ность - 69-летний модельер покидает пост креативного директора Versace.

Теперь бренд с мировым именем будет возглавлять Дарио Витале, который ранее работал директором по дизайну в Miu Miu. Донателла после ухода станет главным послом бренда и в новую должность вступит с 1 апреля 2025 года.

Донателла и Джанни Версаче / Фото: Getty Images

Такое изменение произошло с этой компанией впервые за 47 лет ее существования. Донателла возглавляла Дом Versace 28 лет с момента смерти своего брата Джанни Версаче, а еще один их старший брат Санто Версаче был генеральным директором. Компания создана в 1978 году, а пока ею руководил Джанни, Донателла была его правой рукой.

На протяжении почти 47 лет существования бренда Versace производила наряды от кутюр, многие из которых стали музейными экспонатами, готовую одежду, сотрудничала с самыми известными мировыми знаменитостями, выпускала ароматы, создавала предметы роскоши, мебель и ювелирные украшения.

Донателла Версаче / Фото: Associated Press

В сентябре 2018 года компания была продана группе Michael Kors Michael Kors Limited, а в январе 2019 года Gianni Versace Srl вошла в состав группы Capri Holdings Limited за 2,12 миллиарда долларов, создав новую люксовую группу совместно с Michael Kors и Jimmy Choo, сохранив Донателлу Версаче на посту руководителя креативного дизайна. Теперь Модный дом Versace начинает совершенно новую главу своей истории.

Донателла Версаче / Фото: Associated Press

Читайте также: