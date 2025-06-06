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- Шоу-бизнес
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Дополнила образ большой ракушкой: Кейт Хадсон удивила образом на светском мероприятии
Кейт Хадсон надела длинное черное платье и вышла в свет. Она посетила телефестиваль Newport Beach TV Fest, который прошел в Калифорнии.
Платье актрисы было выполнено из бархата, обтягивало ее фигуру и имело длинные рукава, также у платья была высокая горловина. Однотонный наряд звезда дополнила креативной сумкой, которая выполнена в виде огромной ракушки.
Этот образ был лаконичным и актриса решила его не утяжелять другими акцентами, поэтому надела только серьги с жемчужинами и сделала лаконичный макияж, в котором использовала только тон, накрасила ресницы и губы.
46-летняя Кейт также последние годы активно развивает свою музыкальную карьеру. Недавно она даже впервые выступила на музыкальном фестивале в образе в стиле бохо.