Дополнила образ большой ракушкой: Кейт Хадсон удивила образом на светском мероприятии

Кейт Хадсон / © Getty Images

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Платье актрисы было выполнено из бархата, обтягивало ее фигуру и имело длинные рукава, также у платья была высокая горловина. Однотонный наряд звезда дополнила креативной сумкой, которая выполнена в виде огромной ракушки.

Этот образ был лаконичным и актриса решила его не утяжелять другими акцентами, поэтому надела только серьги с жемчужинами и сделала лаконичный макияж, в котором использовала только тон, накрасила ресницы и губы.

Кейт Хадсон / © Getty Images

46-летняя Кейт также последние годы активно развивает свою музыкальную карьеру. Недавно она даже впервые выступила на музыкальном фестивале в образе в стиле бохо.

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Кейт Хадсон выступает на сцене / © Associated Press

Кейт Хадсон выступает на сцене / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон / © Associated Press Кейт Хадсон / © Associated Press Кейт Хадсон / © Associated Press Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон Кейт Хадсон / © Associated Press Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон на благотворительном аукционе в Нью-Йорке / © Getty Images Кейт Хадсон / © Associated Press