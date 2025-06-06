ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
201
Время на прочтение
1 мин

Дополнила образ большой ракушкой: Кейт Хадсон удивила образом на светском мероприятии

Кейт Хадсон надела длинное черное платье и вышла в свет. Она посетила телефестиваль Newport Beach TV Fest, который прошел в Калифорнии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Getty Images

Платье актрисы было выполнено из бархата, обтягивало ее фигуру и имело длинные рукава, также у платья была высокая горловина. Однотонный наряд звезда дополнила креативной сумкой, которая выполнена в виде огромной ракушки.

Этот образ был лаконичным и актриса решила его не утяжелять другими акцентами, поэтому надела только серьги с жемчужинами и сделала лаконичный макияж, в котором использовала только тон, накрасила ресницы и губы.

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

46-летняя Кейт также последние годы активно развивает свою музыкальную карьеру. Недавно она даже впервые выступила на музыкальном фестивале в образе в стиле бохо.

Кейт Хадсон выступает на сцене / © Associated Press

Кейт Хадсон выступает на сцене / © Associated Press

Кейт Хадсон выступает на сцене / © Associated Press

Кейт Хадсон выступает на сцене / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон на благотворительном аукционе в Нью-Йорке / © Getty Images

Кейт Хадсон на благотворительном аукционе в Нью-Йорке / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
201
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie