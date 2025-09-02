Дополнила образ яркой сумкой: Кэти Холмс показала, как стильно одеться на летнее мероприятие

Кэти Холмс / © Getty Images

Актриса Кэти Холмс умеет быть стильной и в этот раз она продемонстрировала идеальный летний наряд, который подойдет для любого повода: прогулки, свидания, встречи с друзьями. Она посетила Открытый чемпионат США по теннису и позировала фотографам на фоне корта.

Кэти надела на спортивное мероприятие белое платье в клетку от Silk Laundry в сочетании с черными балетками и кожаной косухой. Более интересным и оригинальным лук делали очки в коричневой оправе и яркая кожаная сумка с длинными ручками от Marni. Волосы звезды были распущены и уложены в легкие и немного небрежные волны.

Кэти Холмс / © Getty Images

Напомним, что недавно актрису заметили с дочерью от Тома Круза — 19-летней Сури. Их заметили на улице, когда Кэти работала над сериалом-трилогией «Счастливые часы» (англ. Happy Hours). Съемки проходили в Нью-Йорке.

Кэти Холмс и Сури Круз / © Getty Images

19-летняя девушка — единственный ребенок Холмс и Тома Круза, которые были женаты с 2006 по 2012 год.