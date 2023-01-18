Допуск РФ и провокации от нее на конкурсе: подробности участия страны-агрессора в конкурсе "Мисс Вселенная"

Несмотря на войну в Украине представительницу России допустили к участию в конкурсе красоты, который проходил в США. Почему так произошло, рассказали президент конкурса и сама его участница.

На конкурсе "Мисс Вселенная-2022", который проходил в этом году в американском городе Новый Орлеан, не обошлось без скандалов. Организаторы шоу допустили к участию девушку из России Анна Линникову, хотя украинская сторона пыталась этому помешать.

После шоу, на котором победу одержала 28-летняя американка Р'Бонни Габриэль, президент конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова в комментарии изданию ТаблоID рассказали, что была уверена - России на конкурсе не будет.

"До последнего момента мы были уверены, что Россия не будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная" в этом году. Летом в Украине была инициирована кампания против участия России, и многие активисты обратились с просьбой исключить участие их представительницы. В моей голове было такое понимание: если Америка так мощно помогает Украине, а конкурс "Мисс Вселенная" американский - этого просто не может произойти. Но, когда россиянке дали визу на 3 года, мои иллюзии улетучились. Между прочим, нам визу дали только на год", - рассказала она.

Также Филимонова рассказала, как ее шокировало поведение фанатов.

"Мисс Россию" поставили недалеко от Вики, и она попросила "Мисс Колумбию" поменяться местами, чтобы не быть рядом с россиянкой на фото. Это сняли фаны и выставили в Сеть. Реакция людей - некоторые фаны считали, что наша участница не толерантна. Это говорит о том, что в общей картине мира до сих пор нет понимания, что Россия - это тотальное зло", - возмутилась директор "Мисс Украина Вселенная".

Виктория Апанасенко / Фото: Associated Press

Сама же представительница Украины Виктория Апанасенко в интервью ТСН перед финалом рассказала о провокациях, которые устраивала россиянка, а также о том, как она все же попала на конкурс.

"Ей дали американскую визу, и это решило ее участие в конкурсе. Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", - сказала Мисс Украина Вселенная.

"Она получила задание от ее оргкомитета, что должна сделать со мной селфи. И она это пыталась сделать не впервые. У меня к ней есть только один вопрос, и пока на него нет ответа, - поддерживает ли она политику своего президента, который начал войну в Украине, или нет. Несколько раз предлагали сделать "дружеское фото", - сказала Апанасенко.

Читайте также: