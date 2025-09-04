- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 186
- Время на прочтение
- 3 мин
Дорофеева, Ефросинина, Клопотенко и другие: звезды на премьере фильма "Антарктида" от Антона Птушкина
Ленту Антона Птукшина пришло посмотреть немало известных украинцев.
В Киеве, в кинотеатре "Жовтень", состоялся допремьерный показ документального фильма "Антарктида" режиссера Антона Птушкина.
Ивент посетили известные личности, звезды и инфлюенсеры, среди которых: Надя Дорофеева, Миша Кацурин, Маша Ефросинина, Евгений Клопотенко, Гарик Корогодский, Тимур и Инна Мирошниченко, Женя Янович, Positiff, Мишель Андраде, Олег Гороховский, Михаил Рогальский, Евгений Синельников, Анатолий Анатолич и Юла, Андрей Бедняков, Сабина Мусина, Антон Тимошенко, BRYKULETS и другие.
На мероприятии также присутствовали настоящие герои ленты - участники 29-й Украинской антарктической экспедиции: директор НАНЦ Евгений Дикий, зимовщики Татьяна Баглай, Юрий Отруба, Валентина Гарбарчук, Иванна Котурбаш, Сергей Якущенко, Свитозар Давыденко, сезонник Анатолий Андреев и боевой пингвин экспедиции Артем Игнатенко.
Своими впечатлениями от ленты поделился и руководитель экспедиции:
"Антарктика - это совсем другой мир, не похожий ни на что. Обычно сложно передать словами, фото или видео те мгновения, которые ты там переживаешь, тот особый вайб человека среди величественной природы. Но именно фильм Антона максимально передает эти ощущения. Я провел в Антарктике восемь зимовок, а пока смотрел кино - как будто побывал в девятой", - поделился своими впечатлениями от фильма геофизик и руководитель 29-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба.
Лента не имеет возрастных ограничений, поэтому подойдет для семейного просмотра. Министерство образования и науки Украины рекомендует ее к просмотру в школах. Именно поэтому на допремьере было много педагогов, в частности известный учитель физики и информатики Руслан Игоревич.
После показа фильма Антон Птушкин провел благотворительный аукцион - лотом было яйцо пингвина, которое он привез из Антарктиды. За ценный сувенир с самого холодного континента Земли дали 500 тысяч гривен. Эти средства пошли на сбор для "боевых пингвинов" - полярников, которые работали на станции, а сейчас защищают нашу страну.
О фильме:
Ленту сняли на украинской станции "Академик Вернадский" в марте 2025 года. Съемочная группа в составе одного человека - Антона Птушкина пробыла на станции всего 1 неделю. Общая работа над фильмом продолжалась в течение 6 месяцев.
Это увлекательный и познавательный рассказ о работе украинских полярников и полярниц на наименее исследованном континенте планеты.
"Это наверное самый интересный материал, с которым я когда-либо работал. Когда половина выпуска была смонтирована, мы сняли небольшой кинотеатр, посмотрели на то, что получается, на примерный хронометраж, и решили что Антарктиду все же надо показывать на большом экране" - поделился Антон Птушкин.
Режиссер имел возможность снимать все этапы, которые проходила юбилейная 30-я Украинская антарктическая экспедиция во время своего пути в Антарктиду. Это и путешествие на украинском ледоколе "Ноосфера", и жизнь внутри станции, с возможностью заглянуть и в холодильник полярников, и спросить зачем им нужен арбалет.
"Мы привыкли, что о крутых научных исследованиях нам рассказывает NASA, а качественные съемки природы надо смотреть на National Geographic. Фильм Антона Птушкина "Антарктида" убедительно доказывает, что мы имеем и мирового уровня науку, и такого же мирового уровня кинодокументалистов. Немного парадоксально, ведь, чтобы понять настоящий уровень того, что могут и умеют украинцы, приходится отправиться аж в Антарктиду. Но на то она и Антарктида - уникальная и неповторимая, почти другая планета, которую также можно открыть для себя в этом фильме", - сказал Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ).
Фильм "Антарктида" - уже в кинотеатрах Украины.