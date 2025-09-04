Дорофеева, Ефросинина, Клопотенко и другие: звезды на премьере фильма "Антарктида" от Антона Птушкина

Миша Кацурин, Антон Птушкин, Надя Дорофеева

Реклама

В Киеве, в кинотеатре "Жовтень", состоялся допремьерный показ документального фильма "Антарктида" режиссера Антона Птушкина.

Антон Птушкин

Ивент посетили известные личности, звезды и инфлюенсеры, среди которых: Надя Дорофеева, Миша Кацурин, Маша Ефросинина, Евгений Клопотенко, Гарик Корогодский, Тимур и Инна Мирошниченко, Женя Янович, Positiff, Мишель Андраде, Олег Гороховский, Михаил Рогальский, Евгений Синельников, Анатолий Анатолич и Юла, Андрей Бедняков, Сабина Мусина, Антон Тимошенко, BRYKULETS и другие.

Миша Кацурин, Антон Птушкин, Надя Дорофеева

Маша Ефросинина и Антон Птушкин

Валерия Толочина, Антон Птушкин и Евгений Клопотенко

Positiff, Мишель Андраде, Антон Птушкин, Денис Христов

Гарик Корогодский и Антон Птушкин

Антон Птушкин и Женя Янович

Антон Птушкин и семья Мирошниченко

Юла, Антон Птушкин, Анатолий Анатолич

Антон Птушкин и Евгений Синельников

Олег Гороховский, Антон Птушкин, Тамара Крючкова

BRYKULETS и Антон Птушкин

На мероприятии также присутствовали настоящие герои ленты - участники 29-й Украинской антарктической экспедиции: директор НАНЦ Евгений Дикий, зимовщики Татьяна Баглай, Юрий Отруба, Валентина Гарбарчук, Иванна Котурбаш, Сергей Якущенко, Свитозар Давыденко, сезонник Анатолий Андреев и боевой пингвин экспедиции Артем Игнатенко.

Реклама

Антон Птушкин и участники экспедиции

Антон Птушкин и участники экспедиции

Своими впечатлениями от ленты поделился и руководитель экспедиции:

"Антарктика - это совсем другой мир, не похожий ни на что. Обычно сложно передать словами, фото или видео те мгновения, которые ты там переживаешь, тот особый вайб человека среди величественной природы. Но именно фильм Антона максимально передает эти ощущения. Я провел в Антарктике восемь зимовок, а пока смотрел кино - как будто побывал в девятой", - поделился своими впечатлениями от фильма геофизик и руководитель 29-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба.

Участники 29-й Украинской антарктической экспедиции

Лента не имеет возрастных ограничений, поэтому подойдет для семейного просмотра. Министерство образования и науки Украины рекомендует ее к просмотру в школах. Именно поэтому на допремьере было много педагогов, в частности известный учитель физики и информатики Руслан Игоревич.

Антон Птушкин

После показа фильма Антон Птушкин провел благотворительный аукцион - лотом было яйцо пингвина, которое он привез из Антарктиды. За ценный сувенир с самого холодного континента Земли дали 500 тысяч гривен. Эти средства пошли на сбор для "боевых пингвинов" - полярников, которые работали на станции, а сейчас защищают нашу страну.

Реклама

Яйцо пингвина

Андрей Бедняков

О фильме:

Ленту сняли на украинской станции "Академик Вернадский" в марте 2025 года. Съемочная группа в составе одного человека - Антона Птушкина пробыла на станции всего 1 неделю. Общая работа над фильмом продолжалась в течение 6 месяцев.

Это увлекательный и познавательный рассказ о работе украинских полярников и полярниц на наименее исследованном континенте планеты.

"Это наверное самый интересный материал, с которым я когда-либо работал. Когда половина выпуска была смонтирована, мы сняли небольшой кинотеатр, посмотрели на то, что получается, на примерный хронометраж, и решили что Антарктиду все же надо показывать на большом экране" - поделился Антон Птушкин.

Реклама

Режиссер имел возможность снимать все этапы, которые проходила юбилейная 30-я Украинская антарктическая экспедиция во время своего пути в Антарктиду. Это и путешествие на украинском ледоколе "Ноосфера", и жизнь внутри станции, с возможностью заглянуть и в холодильник полярников, и спросить зачем им нужен арбалет.

"Мы привыкли, что о крутых научных исследованиях нам рассказывает NASA, а качественные съемки природы надо смотреть на National Geographic. Фильм Антона Птушкина "Антарктида" убедительно доказывает, что мы имеем и мирового уровня науку, и такого же мирового уровня кинодокументалистов. Немного парадоксально, ведь, чтобы понять настоящий уровень того, что могут и умеют украинцы, приходится отправиться аж в Антарктиду. Но на то она и Антарктида - уникальная и неповторимая, почти другая планета, которую также можно открыть для себя в этом фильме", - сказал Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ).

Фильм "Антарктида" - уже в кинотеатрах Украины.