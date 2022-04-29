"Дорога додому": Светлана Тарабарова посвятила песню всем украинцам

Артистка порадовала поклонников новой песней о том, как после победы большинство украинцев будет возвращаться домой.

Светлана Тарабарова представила новую композицию под названием "Дорога додому". Ее артистка посвятила всем украинцам: мамам, ВСУ, ТРО, волонтерам, врачам, ГСЧС.

"Я знаю, о чем ты мечтаешь… включи звук и давай мечтать вместе", – написала Светлана в Instagram.

Поклонникам очень понравился трек.

"Дорогая домой….. какие сильные слова. Очень хорошая песня", "Хочу домой", "Искренне спасибо за такую замечательную песню! Победа будет за нами, потому что с нами правда, с нами Бог!", "Будем петь эту песню все вместе дома!", "Как же хочется, чтобы уже совсем скоро нас всех ждала #дорогододому", "Дорога домой, о которой мы все так мечтаем. Верим и точно знаем уже скоро. Спасибо тебе, за вдохновение. Все будет Украина", "Спасибо, что пишете и вдохновляете на это других. Слава Украине!" – пишут фолловеры.

Напомним, Макс Барских представил песню Don't fuck with Ukraine в поддержку боевого духа украинского народа.

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