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Дорогие и гламурные: что надели претендентки на лучшую актрису года на "Оскар"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
450
Время на прочтение
2 мин
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Дорогие и гламурные: что надели претендентки на лучшую актрису года на "Оскар"

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Предлагаем посмотреть, какие платья надевали номинантки на церемонию в этот раз.

В этом году 95-я церемония вручения кинопремий "Оскар" состоялась в ночь с 12 на 13 марта. В категории "Лучшая женская роль" соревновались традиционно пять актрис, но заветную статуэтку унесла домой 60-летняя Мишель Йео, которую она получила за свою игру в фантастическом боевике "Все везде и сразу", который также стал лучшим фильмом года.

Кейт Бланшетт 

Номинирована за роль в фильме "Тар".

Для "Оскара" она выбрала довольно необычный наряд от Louis Vuitton. Это было платье с шелковой объемной блузой и черной приталенной юбкой.

Кейт Бланшетт / © Associated Press
Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Ана де Армас 

Номинирована за роль в фильме "Блондинка".

Звезда также отдала предпочтение Louis Vuitton, поскольку сотрудничает с этим брендом уже несколько лет. Платье полностью расшито мелкими стразами, мерцающими в свете софитов.

Ана де Армас / © Associated Press
Ана де Армас / Фото: Associated Press

Андреа Райсборо

Номинирована за роль в фильме "Ради Лесли".

Она отдала предпочтение роскошному платью от Alexander McQueen, которое полностью было создано вручную.

Андреа Райсборо / © Associated Press
Андреа Райсборо / Фото: Associated Press

Мишель Уильямс

Номинирована за роль в фильме "Фабельманы".

Звезда надела нежное платье от Chanel, у которого было нежное декольте расшитое пайетками и невесомая накидка до пола.

Мишель Уильямс / © Associated Press
Мишель Уильямс / Фото: Associated Press

Мишель Йео

Номинирована за роль в фильме "Все везде и сразу"

Лауреат церемонии также выбрала светлый наряд. На актрисе было  кутюрное платье от Christian Dior с длинным шлейфом и сетчатой вставкой на груди.

Мишель Йео / © Associated Press
Мишель Йео / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
450
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