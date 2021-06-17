Ярко и эффектно: самые дорогие Fantasy Bra в истории шоу Victoria’s Secret

Компания Victoria’s Secret решила отказаться от услуг "ангелов". Теперь бренд заменит их женщинами, известными не своими формами, а своими достижениями. В связи с эти мы решили вспомнить, кто из "ангелов" бельевого бренда за всю его историю представлял на подиуме самые дорогие бюстгальтеры.

Жизель Бундхен – шоу 2000 года

Жизель Бундхен / Getty Images

Знаменитая бразильянка работала с бельевым брендом с 2000-го по 2007 год и в первый же год сотрудничества удостоилась чести выйти на подиум в самом дорогом Fantasy Bra за всю историю показов Victoria’s Secret. Ее комплект назывался Red Hot и оценивался в рекордные 15 миллионов долларов. Роскошный бюстгальтер с россыпью рубинов был слегка тесноват для форм Жизель, но, возможно, так и было задумано.

Каролина Куркова – шоу 2002 года

Каролина Куркова / Getty Images

Чешская манекенщица Каролина Куркова сотрудничала с маркой с 2005-го по 2007 год. На шоу бренда в 2002 году модель представляла на подиуме драгоценный бюстгальтер Star of Victoria стоимостью 10 миллионов долларов. Бра был немного похож по своей форме на тот, в котором блистала на подиуме Жизель, хотя и выглядел он не так эффектно.

Кэндис Свэйнпоул – шоу 2013 года

Кэндис Свэйнпоул / Getty Images

Еще до ухода в декретный отпуск успел представить на подиуме Fantasy Bra южноафриканский "ангел" Кэндис Свэйнпоул. Целых три года после старта работы на бренд Кэндис потребовалось, чтобы у боссов марки не возникло сомнений, что с этой сверхзадачей девушка справится. На шоу Свэйнпоул блистала в роскошном Royal Fantasy Bra за 10 миллионов долларов, которое включало в себя 4200 драгоценных камней: рубинов, бриллиантов и желтых сапфиров, а в центре бюстгальтера находился рубин грушевидной формы в 52 карата. Выглядело все это на Кэндис невероятно красиво.

Адриана Лима – шоу 2008 года

Адриана Лима / Getty Images

Бразильянка Адриана Лима работала на бренд VS с 1999 года и уже дважды блистала на подиуме в драгоценном бюстгальтере. На шоу марки в 2008 году она представила комплект Black Diamond стоимостью 5 миллионов долларов, состоящий из черных и белых бриллиантов и рубинов. Комплект дополнили ажурной юбкой и длинными перчатками, а также огромными крыльями лебедя за спиной.

В начале ноября 2018 года, после 19 лет сотрудничества с брендом, супермодель закончила свою работу с Victoria’s Secret.

Адриана Лима и Алессандра Амбросио – шоу 2014 года

Алессандра Амбросио / Getty Images

Второй раз на подиум в драгоценном бра Лима вышла в тандеме с еще одной бразильянкой Алессандрой Амбросио. Это было на шоу бельевой марки в 2014 году, и назывались эти комплекты Dream Angels Fantasy Bra – каждый стоимостью в 2 миллиона долларов. Тогда впервые за всю историю бренда сразу два "ангела" представляли на подиуме два драгоценных бюстгальтера. Зрелище получилось очень запоминающимся.

Адриана Лима и Алессандра Амбросио / Getty Images

В дорогих бюстгальтерах также выходили на подиум Хайди Клум (комплект Millennium Bra стоимостью 10 миллионов и комплект Heavenly Star стоимостью 12,5 миллионов), Тайра Бэнкс (комплект Heavenly "70" стоимостью 10 миллионов) и снова Жизель Бундхен (комплект Sexy Splendor стоимостью 12,5 миллионов).

"Ангелы" Victoria's Secret рекламируют новинки купальников (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку