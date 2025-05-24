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- Шоу-бизнес
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Дошили за 5 минут до выхода на сцену: Екатерина Бужинская продемонстрировала образ в роскошном платье от украинского бренда
Артистка показала, как дизайнер дошивала на ней наряд перед самым выступом.
Екатерина Бужинская во время одного из своих концертов, который прошел в рамках благотворительного тура «Воля» в дуэте с Михаилом Грицканом, продемонстрировала новый эффектный образ.
Артистка появилась на сцене в роскошном серебряном платье приталенного силуэта от буковинской дизайнера Феличии Мельничук. Наряд имел интересный черный декор и красивое декольте.
Екатерина рассказала, что это платье дизайнер дошивала прямо на ней, перед самым выходом на сцену. Не было никакой примерки, но это не помешало мастерицам создать невероятно красивый аутфит для певицы — наряд сидел на ней безупречно.
Лук Бужинская дополнила черными оперными перчатками, объемной прической с локонами, макияжем с акцентом на красной помаде и элегантными украшениями.
На своей странице в Instagram артистка показала, как это было.
Напомним, ранее Екатерина Бужинская похвасталась эффектным образом в космическом платье цвета голубого металлика фасона «рыбка».