Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Реклама

Екатерина Бужинская во время одного из своих концертов, который прошел в рамках благотворительного тура «Воля» в дуэте с Михаилом Грицканом, продемонстрировала новый эффектный образ.

Михаил Грицкан и Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Артистка появилась на сцене в роскошном серебряном платье приталенного силуэта от буковинской дизайнера Феличии Мельничук. Наряд имел интересный черный декор и красивое декольте.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина рассказала, что это платье дизайнер дошивала прямо на ней, перед самым выходом на сцену. Не было никакой примерки, но это не помешало мастерицам создать невероятно красивый аутфит для певицы — наряд сидел на ней безупречно.

Реклама

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Лук Бужинская дополнила черными оперными перчатками, объемной прической с локонами, макияжем с акцентом на красной помаде и элегантными украшениями.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

На своей странице в Instagram артистка показала, как это было.

Напомним, ранее Екатерина Бужинская похвасталась эффектным образом в космическом платье цвета голубого металлика фасона «рыбка».