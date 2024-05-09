Доспехи, кольчуга и жженое платье: что известно о костюмах Jerry Heil и alyona alyona на "Евровидении"

Над костюмами работала огромная команда, а за основу брали женскую силу, стойкость и единство.

В этом году "Евровидение" проходит в Швеции, в городе Мальме. Украину на сцене 68-го международного песенного конкурса представляет две певицы - Jerry Heil и alyona alyona - с песней Teresa&Maria.

Одной из важных составляющих номера девушек стали костюмы – образы содержали настоящие доспехи, кольчугу и жженое платье. При разработке авторы нарядов вдохновлялись архангелом Михаилом, рассказала Jerry Heil Суспільному, а также женской силой, стойкостью и единством.

Образ Jerry Heil включает нежное бежевое платье, которое разработала стилист Маргарита Шекель.

"Как появилась идея с металлическим плечом: я люблю работать с контрастами в образах и нежность платья хотелось оттенить металлической деталью. Слова песни из части Jerry Heil "що би, що би не було, світ на її плечах" продиктовало усиление плеча", - сказала Маргарита. "Я работала с архивами и разбирала одежду на изображениях из икон. И в образах архангела Михаила, защитника Киева, я увидела частое использование доспехов на плече. Это и явилось последним аргументом для воплощения armour couture в элементах костюма".

Jerry Heil и alyona alyona / Фото: Associated Press

Плечо изготовил мастер из Одессы - Андрей Черногор. Также в платье добавили еще один элемент - специально его порвали и немного подпалили.

Jerry Heil и alyona alyona / Фото: Associated Press

А вот что касается наряда alyona alyona, то над ним помимо Маргариты работала также дизайнер Хелен Романова. Она создала кольчугу, которая весит 3 кг и изготовлена ​​из 10 тысяч колец. Плетение кольчуги заняло 12 рабочих дней вместе с примерками. Также наряд включал кимоно и брюки.

Jerry Heil и alyona alyona / Фото: Associated Press

"Мы помнили, что исполнительницы не одна группа, а временно работают в дуэте. Задача была создать созвучные образы, но радикально разные", - добавила Маргарита Шекель.

Jerry Heil и alyona alyona / Фото: Associated Press

Как создавался наряд, дизайнер показала в Instagram.

Читайте также: