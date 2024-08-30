Достала из архива: Сара Джессика Паркер надела на съемки блузу, которую носила 24 года тому назад

Это был сумбурный наряд, но в то же время очень, очень в духе Кэрри.
Кэрри Брэдшоу - вымышленная икона стиля, которой подарила жизнь Сара Джессика Паркер. Образы для этого персонажа создавала стилист Патриция Филд.
Многие наряды из сериала, такие как балетная пачка или туфли Manolo Blahnik, стали культовыми, но были и довольно эксцентричные стилизации. Например, в 15 эпизоде третьего сезона сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу появляется в хаотичном образе, который включает легкий шифоновый разноцветный топ от Chanel, яркие фиолетовые капри с принтом тай-дай и голубую бандану в цветочек.
Также на актрисе в том эпизоде были туфли с открытым носком от Fendi и темно-фиолетовая сумка от Givenchy.
Образ актрисы был очень необычным и многим запомнился из-за этого. Однако через 24 года она решила повторить этот лук. В этой же блузе Паркер была замечена папарацци на съемках сериала "И просто так..." в Нью-Йорке. Только теперь блузу Chanel она носила уже в сочетании не капри, а с фиолетовой юбкой миди и гламурными босоножками от Rene Caovilla.
Через столько лет блуза опять оказалась среди реквизита сериала потому что, как известно, Паркер после завершения съемок забрала себе все костюмы из сериала и хранила на специальном складе. Сама она тоже не раз одалживала в костюмерной вещи, чтобы посещать в них различные мероприятия.
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