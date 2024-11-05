Доступно каждой: Дита фон Тиз раскрыла секрет своей молодой кожи

51-летняя американская модель, актриса и танцовщица – Дита фон Тиз – известна как королева бурлеска. Ее фигура выглядит потрясающе, а в своем эротическом шоу она до сих пор выступает полностью обнаженной и собирает восхищенные взгляды.

О секрете своей молодой кожи она рассказала The Sun. Дита призналась, что хотела бы узнать об этом трюке, когда она была моложе.

Дита фон Тиз / Фото: Instagram Диты фон Тиз

Во-первых, она ежедневно пользуется солнцезащитным кремом и постоянно его обновляет в течение дня.

А во-вторых, фон Тиз спит только на спине. Ей потребовалось время, чтобы освоить технику сна, и даже пришлось переучиваться спать не на боку. Она поняла, что некоторые морщины на ее лице появляются именно потому, что она спит, уткнувшись лицом в подушку. К тому же сон на спине помогает избежать отеков и мешков под глазами. "Я научилась спать на спине, и это сотворило чудеса", - призналась дива.

Напомним, ранее Дита фон Тиз вышла на прогулку в образе от украинского дизайнера. Она продемонстрировала эффектный образ в красном платье-вышиванке с лилиями, обнаженными плечами и пышными рукавами от Юлии Магдич.

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