Довел девушку до слез: Бруклин Бекхэм преподнес Николе Пельтц на день рождения трогательный подарок

9 января свой 27-й день рождения отпразднована Никола Пельтц – модель, актриса и невеста Бруклина Бекхэма.
Девушка опубликовала фото в Instagram сториз и показала, какой подарок ей преподнес возлюбленный. Бруклин удивил Николу невероятно трогательным подарком, который заставил ее плакать.
Бекхэм сделал новую татуировку под надписью "dvbrch", что является данью уважения семье девушки и где фигурируют инициалы каждого из членов семьи Николы.
Подпись под ней гласит: "Сосредоточенный на настоящем, искренний по отношению к другим и доверяющий себе, знай, что ты не можешь потерпеть неудачу". Комментируя милый жест своего парня, Никола написала в сториз:
"Он сделал татуировку молитвы Джины" (любимой бабушки Николы, которая умерла накануне дня рождения Пельтц два года назад), а затем добавила эмоциональный смайлик и добавила: "@brooklynbeckham, ты моя родственная душа".
Отметим, у Бруклина Бекхэма на теле 20 татуировок, но ему еще предстоит догнать своего отца Дэвида, у которого 63 рисунка на теле. Младшие братья Бруклина также набивают тату: у 19-летнего Ромео их семь, а 16-летний Круз сделал свою первую тату - бабочку на правом бедре.
Напомним, 9 января также отпраздновала день рождения герцогиня Кембриджская.
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