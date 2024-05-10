Дождались: первые фото Сары Джессики Паркер на съемках третьего сезона "И просто так..."

Актриса и ее команда стилистов для первого рабочего дня выбрали яркий образ.

10 мая в Нью-Йорке впервые заметили главную звезду сериала "И просто так..." - Сару Джессику Паркер. Актриса вернулась к роли Кэрри Брэдшоу и попала под прицел фотографов во время съемки некоторых сцен на улице.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Паркер была в приподнятом настроении. На ней был гламурный и яркий наряд, который включал блузу с бантом мятного цвета и многослойную юбку розового оттенка, которую поднял ветер.

Дополняли ее экранный лук туфли на каблуках, бант на шее, бусы и серьги. В руке актриса держала гламурную сумку Gucci с камнями. Волосы ей стилисты собрали в "мальвинку".

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Первые кадры третьего сезона сериала "И просто так…", который является продолжением легендарного "Секса в большом городе", появились спустя неделю после того, как актеры показали свои сценарии в соцветии анонсировали начало работы.

Фото: Instagram

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