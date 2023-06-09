Дождались: в украинский прокат вышло продолжение культовой франшизы "Трансформеры"

Это уже седьмой фильм об инопланетных роботах, которые могут изменять свою форму.

В украинский прокат вышел фантастический экшн "Трансформеры: Восхождение Звероботов", режиссером которого выступил Стивен Кейпл-младший. Он стал прямым продолжением научно-фантастической ленты "Бамблби", вышедшей в 2018 году.

Фильм "Трансформеры: Время звероботов"/ B&H film distribution

Фильм "Трансформеры: Время звероботов"/ B&H film distribution

В новой части культовой франшизы главные роли исполнили Энтони Рамос, Доминик Фишбек и Рон Перлман.

Фильм "Трансформеры: Время звероботов"/ B&H film distribution

Фильм "Трансформеры: Время звероботов"/ B&H film distribution

События фильма разворачиваются в 1990-х годах, когда в игру вступают новые виды трансформеров: Предаконы, Максималы и Террорконы. Главному герою экшна Оптимуса Прайма и его компании придется объединить усилия с другими видами трансформеров и людьми, чтобы спасти мир от глобальной катастрофы.

Фильм "Трансформеры: Время звероботов"/ B&H film distribution

Фильм "Трансформеры: Время звероботов"/ B&H film distribution

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