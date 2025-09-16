Драматично и с изюминкой: Марго Робби опять в центре внимания из-за своего нового платья

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби посетила премьерный показ фильма «Большое смелое красивое путешествие» в кинотеатре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке. Актриса вышла на красную дорожку в наряде, который для нее подобрал новый стилист Эндрю Мукамал — черно-белом платье от Mugler.

Марго Робби / © Associated Press

Ее платье было репликой наряда из коллекции от-кутюр 1998 года, которую модельер представил в Париже на Неделе моды. Оно включало белый тесный корсет-боди, а также черную юбку с высокими разрезами с обеих сторон. Наряд выпущен брендом для коллекции Mugler re/edit — капсульной линейки из 24 культовых образов, переосмысливающих архивные модели в духе новой эпохи. re/edit была созлана, чтобы открыть новый взгляд на смелое творчество Тьерри Мюглера, фокусируясь на его коллекциях прет-а-порте и от-кутюр с 1985 по 2000 год.

Марго Робби / © Associated Press

На спине у наряда Робби была также шнуровка, которая делала его более интересным, а в зоне бедер платье было скульптурным — объем в этой зоне делал визуально талию тоньше.

Марго Робби / © Associated Press

Также Робби дополнила лук босоножками на на высоких каблуках и украшениями от бренда Lorraine Schwartz. Ее волосы были уложены в романтичную прическу с локонами, а макияж был простым и нежным.

Марго Робби / © Associated Press

Робби в появилась на мероприятии с актером-коллегой Колином Фарреллом, выбравшим для этого случая классический серый костюм. Они позировали перед фотографами вместе.

Марго Робби и Колин Фаррелл / © Associated Press

Фильм «Большое смелое красивое путешествие» должен выйти в прокат 18 сентября, а его сюжет расскажет о двух незнакомцах, которые встречаются на свадьбе общего друга. В результате загадочного совпадения они отправляются в большое, смелое, красивое путешествие — удивительное приключение, которое дарит им возможность снова пережить самые важные моменты своей жизни.