Дружат уже 22 года: Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис обнимались и кривлялись перед камерой в новой съемке

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис

38-летняя актриса Линдсей Лохан и 66-летняя актриса Джейми Ли Кертис появились в новой фотосессии для People. На страницах журнала они появились в одинаковых белых рубашках. Звезды кривлялись на камеру, дурачились и, судя по фото, весело проводили время во время съемки.

Фотосессия была посвящена выходу второй части фильма «Чумовая пятница» («Freakier Friday»), промотуром которого сейчас заняты обе актрисы.

Интересно, что Линдсей и Джейми дружат еще со съемок первой части фильма. Когда в 2023 году у Лохан родился сын Луай, Кертис в шутку назвал себя «его кинематографической бабушкой», а Лохан поздравляла Кертис, когда та в том же году получила «Оскар» за фильм «Всё, везде, всё сразу».

«Мы нашли общий язык и действительно поддерживали связь. И это для меня нечто особенное и редкое. Я знаю, что могу ей доверять. А вот о многих людях я такого сказать не могу. Я знаю, что, если я ей что-то расскажу, это останется с ней. Мы обе прошли через трудности. Мы сблизились и действительно сохранили связь. И это для меня особенное и редкое», — отметила Кертис в интервью People.

«Джейми была со мной в тот период жизни, когда я переживала многое публично. Но в личной жизни мы были очень близки. Безопасность — очень важное слово для меня. Мне важно чувствовать себя в безопасности рядом с людьми. И Джейми для меня — один из таких людей. Например, я чувствую себя в полной безопасности рядом с тобой. Мне спокойно говорить тебе что-то», — добавила Лохан.

Ранее, напомним, Линдсей Лохан очаровала аутфитом на премьере фильма «Чумовая пятница-2». Актриса появилась на ивенте в образе своей героини Анны Коулман из первого фильма. На ней было лавандовое платье макси по фигуре, которое для нее создал бренд Ludovic de Saint Sernin.