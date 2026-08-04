Дуа Липа и Каллум Тернер впервые после свадьбы вместе вышли на красную дорожку

Дуа Липа / © Associated Press

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Совсем недавно звездная пара вернулась к повседневной жизни после своей роскошной свадьбы и романтического медового месяца в Италии. Дуа Липа и Каллум Тернер появились вместе на премьере романтической комедии One Night Only («Всего одна ночь») в Нью-Йорке.

Дуа Липа и Каллум Тернер / © Associated Press

Это был их первый совместный выход на красную дорожку с тех пор, как они поженились. Для этого особенного, изысканного вечера Дуа выбрала черное платье, сшитое на заказ модным домом Ferragamo.

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Дуа Липа / © Associated Press

Приталенный силуэт подчеркивал её фигуру, а глубокое декольте, галтер в виде шарфа и прозрачные элементы придали образу довольно смелый вид. Также на платье были шлейф и оборка на бедрах. Спина в платье была открытой.

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Певица дополнила образ серьгами и золотым браслетом Bvlgari в виде змей. Длинные волосы она собрала в высокий конский хвост, позволив платью и украшениям остаться главными акцентами образа.

Дуа Липа / © Associated Press

Каллум Тернер надел темно-синий двубортный костюм Louis Vuitton, сочетая его с бледно-желтой рубашкой, полосатым галстуком и классическими черными туфлями.

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