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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
463
Время на прочтение
1 мин

Дуа Липа и Каллум Тернер впервые после свадьбы вместе вышли на красную дорожку

Супружеская жизнь этой паре очень идет — они просто сияли.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Дуа Липа

Дуа Липа / © Associated Press

Совсем недавно звездная пара вернулась к повседневной жизни после своей роскошной свадьбы и романтического медового месяца в Италии. Дуа Липа и Каллум Тернер появились вместе на премьере романтической комедии One Night Only («Всего одна ночь») в Нью-Йорке.

Дуа Липа и Каллум Тернер / © Associated Press

Дуа Липа и Каллум Тернер / © Associated Press

Это был их первый совместный выход на красную дорожку с тех пор, как они поженились. Для этого особенного, изысканного вечера Дуа выбрала черное платье, сшитое на заказ модным домом Ferragamo.

Дуа Липа / © Associated Press

Дуа Липа / © Associated Press

Приталенный силуэт подчеркивал её фигуру, а глубокое декольте, галтер в виде шарфа и прозрачные элементы придали образу довольно смелый вид. Также на платье были шлейф и оборка на бедрах. Спина в платье была открытой.

Певица дополнила образ серьгами и золотым браслетом Bvlgari в виде змей. Длинные волосы она собрала в высокий конский хвост, позволив платью и украшениям остаться главными акцентами образа.

Дуа Липа / © Associated Press

Дуа Липа / © Associated Press

Каллум Тернер надел темно-синий двубортный костюм Louis Vuitton, сочетая его с бледно-желтой рубашкой, полосатым галстуком и классическими черными туфлями.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
463
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