Дуа Липа надела прозрачное черное платье и вышла на красную дорожку с женихом-актером

Дуа Липа / © Associated Press

Реклама

Британская певица Дуа Липа вышла на красную дорожку Международного Берлинского кинофестиваля, чтобы поддержать своего жениха — актера Каллума Тернера. На этот раз Каллум презентовал в Германии фильм «Обрезка роз», в котором сыграл.

Дуа Липа и Каллум Тернер / © Associated Press

Однако если Тернер выбрал для мероприятия классический костюм светло-коричневого цвета, рубашку и галстук с принтом, то Дуа решила выделиться из толпы. Поп-певица надела для вечернего появления черное вязаное платье от Chanel, которое было совсем прозрачным.

Дуа Липа и Каллум Тернер / © Associated Press

Линия плеч у платья была опущенной, а на подоле украшена объемными нитями-бахромой. Также певица надела закрытое черное нижнее белье, которое, конечно же, было видно из-под ее платья.

Реклама

Дуа дополнила наряд черными классическими туфлями от Christian Louboutin, роскошным колье-змеей от Bvlgari, лаконичной прической и макияжем.

Дуа Липа / © Associated Press

Дуа Липа / © Associated Press

Напомним, что Тернер, звезда фильмов «Фантастические звери и где их искать» и «Вечность», сделал предложение Липе на Рождество в теплой семейной атмосфере. Иногда их фотографируют вместе папарацци или же пара сама делится совместными снимками в соцсетях.