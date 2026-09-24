Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

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30-летняя британская певица косоварского происхождения Дуа Липа продолжает экспериментировать с необычными дизайнерскими вещами. Певица появилась в оригинальном топе, созданном французским дизайнером Лу де Бетоли (Lou de Bètoly), которая превращает бывшие в употреблении материалы в эффектные вещи, напоминающие изделия высокой моды.

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Основой топа стала сетка из ниток, поверх которой дизайнер закрепила множество пуговиц разных размеров в серых и синих оттенках. Они практически полностью покрывают переднюю часть изделия, создавая необычную фактурную поверхность и одновременно выполняя роль главного украшения наряда.

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Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Необычный топ Дуа сочетала с черными брюками, позволив ему стать главным акцентом образа.

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Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Лу де Бетоли известна своим нестандартным подходом к апсайклингу. Дизайнер использует винтажное белье, старую одежду, найденные предметы, пряжу, пуговицы и другие материалы, которые получают в ее руках новую жизнь. Для своей коллекции осень-зима 2026 года она, в частности, использовала три основные группы материалов: пуговицы, пряжу и винтажные бюстгальтеры.

По словам самой дизайнера, идея коллекции началась с коробки старых пуговиц. Один из друзей принес ей коробку с разными пуговицами, что напомнило ей о тех, которые она хранила у родителей еще с детства. Именно после этого она решила превратить их в полноценный материал для создания одежды.

Ранее, напомним, Дуа Липа похвасталась необычным французским маникюром.

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